Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
15:26, 6 ноября 2025Путешествия

Раскрыты подробности плана Еврокомиссии на общий запрет выдачи шенгена россиянам

Ламмерт: Еврокомиссия не может вводить общий запрет на выдачу виз россиянам
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)
СюжетВизы в Европу:

Фото: Анна Аникова / Фотобанк Лори

Представитель Еврокомиссии (ЕК) Маркус Ламмерт раскрыл подробности о плане прекратить выдачу шенгена гражданам РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

На брифинге в Брюсселе Ламмерт сообщил, что ЕК не может вводить общий запрет на выдачу шенгенских виз россиянам. «Это входит в компетенцию государств-членов», — подчеркнул спикер.

На данный момент ЕК следит за исполнением странами тех ограничений, которые уже были оговорены.

Ранее стало известно, что Евросоюз готовится ужесточить въездные правила для россиян. Граждане РФ могут лишиться доступа к одному виду виз.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В постсоветской стране отказались от дружбы с Россией и Белоруссией

    Россиян научили выбирать надежную искусственную елку

    Кровавые свастики заинтересовали немецких полицейских

    Лукашенко призвал белорусов отказаться от Gucci и Versace

    Пилотируемый корабль Shenzhou-20 столкнулся с космическим мусором

    Число отравившихся роллами в российском городе выросло

    Врач оценил опасность популярного у детей «наркотического» ореха

    В США уволили рекордное количество работников

    В России отреагировали на заявление Алиева о переводе армии на стандарты НАТО

    Бывший президент Франции в тюрьме согласился есть только йогурты

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости