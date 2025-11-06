Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
09:57, 6 ноября 2025Наука и техника

Китай создал уникальный корабельный реактор

SCMP: Китай создал мощный и безопасный ториевый реактор для тяжелых кораблей
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Jin Liwang / XinHua / Globallookpress.com

В Китае создали реактор на основе тория, предназначенный для использования на тяжелых судах. Об этом сообщает газета South China Morning Post (SCMP).

Новый реактор будет работать на основе тория — более распространенного и безопасного материала, чем уран. В этой связи ему не требуется создания сложных систем охлаждения. Журналисты SCMP назвали подобный реактор новаторским и уникальным. В материале отмечается, что его успешное внедрение может привести к революции в коммерческом судоходстве.

Ториевый реактор будет вырабатывать 50 мегаватт энергии. Это сравнимо с мощностью реактора S6W, который устанавливается на современных атомных подводных лодках (АПЛ) ВМС США класса Seawolf. Благодаря его мощности и эффективности, тяжелые судна на основе ториевого реактора могут передвигаться без дозаправки годами.

Разрабатываемое в Китае судно может перевозить 14 тысяч морских контейнеров. Ожидается, что этап проектирования судна с ториевым реактором завершится в 2026 году.

В конце октября авторы издания The National Interest (TNI) заявили, что Китай намеренно не раскрывает информацию о возможностях ядерного арсенала, который может «напугать весь мир».

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Тряслись стены и окна». Украинские дроны семь часов атаковали Волгоград. Что известно о последствиях массированного удара?

    Известная гимнастка из России без бюстгальтера станцевала на камеру в откровенном платье

    Власти Грузии объяснили запрет оппозиционных партий

    Раскрыт многомиллионный заработок Меладзе за концерт в Санкт-Петербурге

    Продажи легковушек в России взлетели в преддверии нового утиля

    В России заметили феномен снижения доходов при росте зарплат

    Россиян предупредили о мошеннических схемах в преддверии распродажи 11.11

    Еврокомиссия раскритиковала Сербию за предоставление гражданства россиянам

    Китай создал уникальный корабельный реактор

    Пожелавшая бойцам СВО «сдохнуть» блогерша выслушала приговор за другое преступление

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости