Родители обвинили российскую школу в проведении сатанинского обряда с участием их детей

Под Архангельском родители обвинили школу в проведении сатанинского обряда
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Анна Майорова / «Лента.ру»

Родители учеников одной из школ Архангельской области обвинили учебное заведение в проведении сатанинского (международное движение сатанизма признано запрещенным и внесено в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) обряда. Фотографию с мероприятия опубликовало издание «Абзац» в Telegram.

На снимке видно около десяти детей, сидящих вокруг игрового поля в виде пентаграммы. Также в кадр попали несколько толстых свечей. На школьниках надеты пионерские галстуки и головные уборы.

Издание сообщает, что фотография с подписью «учащиеся (...) весело проводят время» шокировала родителей детей. В школе на момент публикации материала случившееся не прокомментировали.

Ранее в Ейске был задержан мужчина. Он опубликовал в социальных сетях фотографии своего тела с татуировками сатанистов.

