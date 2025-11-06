Родители обвинили российскую школу в проведении сатанинского обряда с участием их детей

Родители учеников одной из школ Архангельской области обвинили учебное заведение в проведении сатанинского (международное движение сатанизма признано запрещенным и внесено в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) обряда. Фотографию с мероприятия опубликовало издание «Абзац» в Telegram.

На снимке видно около десяти детей, сидящих вокруг игрового поля в виде пентаграммы. Также в кадр попали несколько толстых свечей. На школьниках надеты пионерские галстуки и головные уборы.

Издание сообщает, что фотография с подписью «учащиеся (...) весело проводят время» шокировала родителей детей. В школе на момент публикации материала случившееся не прокомментировали.

