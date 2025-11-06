Россия
Роспотребнадзор заявил о прорыве в диагностике опасной инфекции

Роспотребнадзор: Создан первый в мире быстрый тест для диагностики гепатита С
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

В России создали первый в мире быстрый тест для диагностики гепатита С. О прорвые в обнаружении опасной инфекции сообщил Роспотребнадзор, его сообщение есть в распоряжении «Ленты.ру»

Первый в мире тест для быстрой диагностики гепатита С создан специалистами Роспотребнадзора на основе петлевой изотермической амплификации. Он может определять наличие инфекции за 25-30 минут, хотя раньше на это требовалось полтора-два часа.

«Такая быстрая и точная диагностика гепатита С имеет важное значение для скрининговых мероприятий, оперативного выявления больных для назначения эффективной терапии и принятия противоэпидемических мер», — уточнили в надзорном ведомстве.

Гепатит С представляет собой инфекционное заболевание, при котором могут появиться серьезные поражения печени, в том числе цирроз и рак. Заболевание передается через кровь, особенно уязвимыми перед ним являются люди с ослабленным иммунитетом.

Ранее Роспотребнадзор разработал новую тест-систему для определения вируса птичьего гриппа. Новое исследование работает на определение всех генотипов вируса. Тест позволяет выявлять патоген и у животных, и у людей.

