Россиян предупредили о наказании за домашних животных

РИАН: Владельцы животных рискуют получить штраф за шум и неприятные запахи

Владельцы домашних животных рискуют получить штраф за громкие звуки и неприятный запах. Об этом россиян предупредили юристы, опрошенные РИА Новости.

Согласно закону, при содержании питомцев в многоквартирном доме владельцы обязаны соблюдать права и интересы соседей. В том числе необходимо убирать за домашними животными во время прогулки, следить за уровнем шума и запахов, который может помешать другим жильцам.

За нарушение допустимых уровней шума в жилых зданиях полагается штраф в размере от 500 рублей. Время, в которое нельзя шуметь, отличается в зависимости от региона. Однако, если собака громко лает днем, действуют положения о нарушении санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений. В таком случае тоже положен штраф, в Москве его размер составляет до 1000 рублей. За неприятный запах из квартиры также можно получить штраф до 3000 рублей.

Ранее юрист Елена Браунм рассказала, что россиянам разрешено держать в квартире кур, свиней или коз, однако, если животные начнут мешать соседям, придется заплатить штраф.