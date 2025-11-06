Россиян призвали залить квартиры мыльным раствором

Эксперт по ЖКХ Бондарь: Мыльный раствор поможет обнаружить дома утечку газа

Мыльный раствор поможет обнаружить утечку газа в доме или квартире. Залить жилье этим средством призвал россиян общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь, пишет NEWS.ru.

По словам специалиста, такую аварию не всегда можно определить по запаху, к тому же не все люди обладают острым обонянием. В связи с этим Бондарь посоветовал провести простой тест: смешать воду с мылом или шампунем и нанести на швы, краны и трубы.

«Появление пузырей покажет, где выходит газ. Также сильная утечка создает шум вроде шипения или свиста, который слышен в тихой комнате около труб или плиты. Рукой можно ощутить прохладный поток газа у соединений», — пояснил эксперт.

Если утечку удалось обнаружить, нужно сразу же покинуть дом и вызвать специалистов. Стоит открыть окна и закрыть краны, а также предупредить соседей. Ни в коем случае не следует зажигать спички, включать свет или пользоваться телефоном в комнате с подозрением на утечку газа — даже маленькая искра рискует вызвать пожар, подчеркнул Бондарь.

Ранее россиянам назвали способ получить деньги за недостаточно горячую воду. Для этого нужно измерить ее температуру и попросить у коммунальщиков перерасчет.