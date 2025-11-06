Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
17:06, 6 ноября 2025Ценности

Россиянам назвали самую вредную для здоровья осеннюю обувь

Врач Ольга Чижевская назвала резиновые сапоги опасными для здоровья
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Pxhere

Врач-подиатр Ольга Чижевская назвала россиянам самую вредную для здоровья осеннюю обувь. Соответствующий материал публикует издание KP.RU.

По словам эксперта, резиновые сапоги опасны для ног из-за дефицита вентиляции и, как следствие, парникового эффекта, вследствие которого создается среда для грибковых заболеваний. При этом специалист посоветовала носить данное изделие не дольше трех часов в день.

Помимо этого, Чижевская порекомендовала отказаться от угг с плоской подошвой. Она пояснила, что из-за неправильной нагрузки в такой обуви страдают стопы и суставы.

«К осенней и зимней обуви — особые требования. Она должна быть максимально устойчивой, чтобы снизить риск травм. Ноги в ней не должны избыточно потеть (иначе можно спровоцировать появление грибка). Обязательно просушивайте вечером обувь», — заключила доктор.

Ранее в ноябре популярный в 2000-х предмет гардероба вернулся в моду. Речь шла об актуальных вновь водолазках без рукавов.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    НАТО призывает Украину к крупной диверсии с жертвами, заявила российская разведка. Какой план предложил Запад?

    Пассажир привез из Стамбула изделия из питона и крокодила и попался таможенникам в Казани

    Появились фото актрисы Нелли Уваровой с седыми волосами

    Обвиняемый в изнасиловании погорел в суде на знании русского языка

    Один из самых влиятельных политиков в США завершит свою карьеру

    Россиянка обвинила медиков санатория в смерти двухлетней дочери от инфаркта

    Ученые нашли «зимнюю квартиру» хозяина тайги

    В России объяснили заявление генсека НАТО о подготовке к противостоянию с Россией

    Евреев призвали покинуть Нью-Йорк по одной причине

    Врач опровергла главный миф о сахаре

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости