Россиянам назвали самую вредную осеннюю обувь

Подиатр Чижевская: От резиновых сапог и угг осенью нужно отказаться

Осенью особенности погоды и перепады температур делают ноги уязвимыми, предупредила врач-подиатр Ольга Чижевская. Самую вредную обувь она назвала россиянам в беседе с KP.RU.

По словам подиатра, особенно вредны резиновые сапоги, так как они воздухонепроницаемы, что создает благоприятную для развития грибковых заболеваний среду. Чижевская отметила, что полностью отказываться от резиновых сапог не нужно, но носить их стоит не дольше трех часов. Вместо них врач порекомендовала использовать современную мембранную обувь, которая «дышит» и защищает от влаги.

И осенняя, и зимняя обувь должны быть максимально устойчивыми, чтобы снизить риск травм, добавила Чижевская. «Ноги в ней не должны избыточно потеть (иначе можно спровоцировать появление грибка). Обязательно просушивайте вечером обувь», — напомнила она.

Врач также порекомендовала отказаться и от угг с плоской подошвой — из-за неправильной нагрузки при ношении таких моделей страдают стопы и суставы, а разношенные угги провоцируют боли при ходьбе.

