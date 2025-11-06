Экономика
12:53, 6 ноября 2025Экономика

Россиянам рассказали о причинах блокировки счетов

Росфинмониторинг: Счета часто блокируют из-за нетипичного поведения клиентов
Кирилл Луцюк

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

В России случаи блокировки банковских счетов чаще всего связаны с нетипичным поведением клиентов. Об этом рассказал начальник Управления — аппарата директора Росфинмониторинга Александр Курьянов, его процитировало kp.ru.

Речь в данном случае идет как о слишком частых переводах, так и об операциях на суммы, несоразмерные официальному доходу. Как пояснил Курьянов, в таких ситуациях банк ограничивает дистанционное обслуживание и предлагает клиенту пояснить характер проводимых операций. Для этого нужно обратиться в ближайший офис кредитной организации.

«И если он ничего не нарушает, то с него, конечно, снимут ограничения», — заверил Курьянов.

Однако он уточнил, что перечисленные меры связаны не только с противодействием отмыванию доходов, но и с законом № 161-ФЗ «О национальной платежной системе». Если транзакция выглядит подозрительно, то ее могут приостановить на два дня или вовсе отказать в проведении.

Ранее руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский рассказал об участившихся случаях блокировки счетов россиян из-за переводов средств между собственными счетами в разных банках.

