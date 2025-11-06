Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
18:50, 6 ноября 2025Путешествия

Россияне застряли на островах Вьетнама из-за тайфуна

Во Вьетнаме прекратили сообщение между островами и материком из-за тайфуна
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Telegram-канал SHOT

Россияне застряли во Вьетнаме из-за тайфуна «Калмаэги» — власти прекратили любое паромное сообщение между островами и материком. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Нячанг окажется в эпицентре стихии в ночь с 6 на 7 ноября. По прогнозам синоптиков, порывы ветра могут достигать 117,4 километров в час, а волны — 10 метров. Сообщается, что часть туристов смогла самостоятельно эвакуироваться с малых островов Нячанга, остальные же вынуждены пережидать тайфун в отелях. Пляжи, рестораны и бары закрыты, а люди собирают «тревожные чемоданчики».

Материалы по теме:
Куда поехать в марте 2026 года? Отдых в России, за границей, в горах и на море
Куда поехать в марте 2026 года?Отдых в России, за границей, в горах и на море
31 октября 2025
Куда поехать отдыхать в феврале 2026 года: идеи для путешествий по России, за границу и на море
Куда поехать отдыхать в феврале 2026 года:идеи для путешествий по России, за границу и на море
29 октября 2025

Сами туристы, находящиеся во Вьетнаме, уже начинают делиться информацией об ухудшении погоды. Так, из-за сильного ветра уже начали раскачиваться высотные здания. В некоторых квартирах не работает электричество, выбиты стекла, а на улицах ломаются деревья.

Ранее россиян предупредили о надвигающемся на Вьетнам тайфуне. Сообщалось, что основной удар стихии минует популярные курорты, включая Нячанг.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Киеве увидели второй фронт против Украины на Западе

    Экипаж «Союза МС-28» дважды выйдет в открытый космос

    Бывший вице-губернатор российского региона попал в СИЗО для VIP-персон

    Россиянка засняла затопленный Таиланд и описала впечатления словами «такого еще не видела»

    Путин одобрил идею полного запрета продажи вейпов в России

    В российском городе трое неизвестных избили девятилетнюю девочку

    Популярная приправа оказалась эффективным средством для заживления ран

    Россияне застряли на островах Вьетнама из-за тайфуна

    Гендиректор «Пятницы!» рассказал о четырех тяжелейших клинических депрессиях

    Раскрыта особенность применяемой в боях за Димитров тактики Российской армии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости