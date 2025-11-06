Россияне застряли на островах Вьетнама из-за тайфуна

Во Вьетнаме прекратили сообщение между островами и материком из-за тайфуна

Россияне застряли во Вьетнаме из-за тайфуна «Калмаэги» — власти прекратили любое паромное сообщение между островами и материком. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Нячанг окажется в эпицентре стихии в ночь с 6 на 7 ноября. По прогнозам синоптиков, порывы ветра могут достигать 117,4 километров в час, а волны — 10 метров. Сообщается, что часть туристов смогла самостоятельно эвакуироваться с малых островов Нячанга, остальные же вынуждены пережидать тайфун в отелях. Пляжи, рестораны и бары закрыты, а люди собирают «тревожные чемоданчики».

Сами туристы, находящиеся во Вьетнаме, уже начинают делиться информацией об ухудшении погоды. Так, из-за сильного ветра уже начали раскачиваться высотные здания. В некоторых квартирах не работает электричество, выбиты стекла, а на улицах ломаются деревья.

Ранее россиян предупредили о надвигающемся на Вьетнам тайфуне. Сообщалось, что основной удар стихии минует популярные курорты, включая Нячанг.