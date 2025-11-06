Россиянка ворвалась в администрацию, потребовала связать ее с Путиным и попала на видео

Жительница Тюменской области потребовала от администрации связать ее с Путиным

Женщина ворвалась в администрацию Тобольского района Тюменской области и потребовала связать ее с президентом России Владимиром Путиным. Инцидент, произошедший 5 ноября, попал на видео, ролик публикует URA.RU в Telegram.

По словам очевидцев, женщина якобы набросилась с кулаками на сотрудников районной администрации. Как рассказал изданию источник, близкий к правоохранительным структурам, от действий россиянки пострадала сотрудница охраны, затем она несколько раз пыталась ударить находившегося в холле мужчину.

На опубликованных кадрах видно, как пожилую россиянку удерживает за руки одна из сотрудниц, не пропуская ее через турникет. На просьбу связать ее с главой государства, работники ответили, что глава государства не находится в регионе.

«К Путину мне надо (...) Я знаю, что он в Москве, я же не дура. Свяжите меня с ним. Вы можете связаться?» — возмущалась пенсионерка.

В администрацию вызвали сотрудников правоохранительных органов, их приезда женщина дожидалась, сидя на стуле.

