Россиянка ворвалась в администрацию, потребовала связать ее с Путиным и попала на видео

Женщина ворвалась в администрацию Тобольского района Тюменской области и потребовала связать ее с президентом России Владимиром Путиным. Инцидент, произошедший 5 ноября, попал на видео, ролик публикует URA.RU в Telegram.
По словам очевидцев, женщина якобы набросилась с кулаками на сотрудников районной администрации. Как рассказал изданию источник, близкий к правоохранительным структурам, от действий россиянки пострадала сотрудница охраны, затем она несколько раз пыталась ударить находившегося в холле мужчину.
На опубликованных кадрах видно, как пожилую россиянку удерживает за руки одна из сотрудниц, не пропуская ее через турникет. На просьбу связать ее с главой государства, работники ответили, что глава государства не находится в регионе.
«К Путину мне надо (...) Я знаю, что он в Москве, я же не дура. Свяжите меня с ним. Вы можете связаться?» — возмущалась пенсионерка.
В администрацию вызвали сотрудников правоохранительных органов, их приезда женщина дожидалась, сидя на стуле.
Ранее сообщалось, что в августе в подмосковном Ново-Огарево на охраняемой территории возле государственной резиденции Путина задержали мужчину, который вел себя подозрительно.