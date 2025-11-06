Потопы на Пхукете из-за тайфуна «Калмаэги» попали на видео

Россиянка засняла затопленный Таиланд и описала впечатления словами «такого еще не видела». Кадры публикует Telegram-канал «Крыша ТурДома».

Уточняется, что тайфун «Калмаэги» обрушится на центральную и северную части Таиланда 6-7 ноября. На Пхукете, в городе Патонг, туристы уже столкнулись с мощными потопами, которые попали на видео. «По пояс здесь будет! Я не знаю, как мы сейчас пойдем», — говорит женщина на видео. На кадрах сзади нее можно заметить отель, в который успела заселиться россиянка. Вокруг — огромные лужи. Проход к отелю оказался сильно затруднен.

Потоки воды пытаются останавливать мешками с песком. В одной из гостиниц на пол кидали полотенца. Сообщается также, что непогода заставила туристов пересмотреть свои планы — были отложены экскурсии, но в городе все равно было многолюдно. Путешественники гуляли в дождевиках.

Ранее на Филиппинах отменили десятки (свыше 80) воздушных рейсов из-за мощного тайфуна «Калмаэги». Среди туристов, которые не смогли улететь из островного государства, были россияне.