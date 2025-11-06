Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
07:30, 6 ноября 2025Путешествия

Российская блогерша описала немок словами «дом и быт — не женская тема»

Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Ebrahim Noroozi / AP

Российская блогерша описала немок словами «дом и быт — не женская тема». Своими наблюдениями путешественница поделилась в блоге «Лайк Тревел Путешествия» на платформе «Дзен».

Она отметила, что каждый раз, когда посещает Германию, удивляется отличию местных женщин от россиянок. Так, по ее словам, у немок совершенно другое отношение к замужеству. «Если у нас девушки переживают, что в тридцать они все еще не замужем, то в Германии это, наоборот, считается правильным. Здесь жениться до 35 лет — почти как совершить глупость», — пишет блогерша. Она добавила, что в Германии девушки стремятся сначала реализоваться в карьере, и только после — в семье.

Материалы по теме:
«У них вовсю играют гормоны» Россиянки за границей активно знакомятся с иностранцами. Что их поражает на свиданиях?
«У них вовсю играют гормоны»Россиянки за границей активно знакомятся с иностранцами. Что их поражает на свиданиях?
11 марта 2024
«Я думала, что залетела от итальянца» Россиянки заводят курортные романы по всему миру. Что ими движет и чем это заканчивается?
«Я думала, что залетела от итальянца»Россиянки заводят курортные романы по всему миру. Что ими движет и чем это заканчивается?
29 января 2025

Также россиянок и немок отличает отношение к быту. Путешественница отметила, что местные женщины делят его с партнером. При этом никто в Германии не будет осуждать их за то, что они не готовят на ежедневной основе. «Хозяйственность — отличительная черта наших женщин, за которую, кстати, нас очень ценят, и многие иностранцы именно по этой причине выбирают себе русских жен. Потому что знают: дома всегда будет чисто, уютно и вкусно», — заметила автор блога.

Помимо этого, россиянка рассказала, что немку редко можно увидеть нарядной и накрашенной. «Для них важнее профессиональная реализация, интеллект и личные достижения. И они этим искренне гордятся. Мол, зачем подчеркивать внешность, если тебя должны ценить за ум? Вот только одно другому не мешает, я считаю», — заключила туристка.

Ранее путешественница из России побывала в Германии и описала быт местных жителей словами «ходят по квартире в уличной обуви». Также она удивилась тому, что они не включают на полную мощность из-за экономии денег.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны раскрыло подробности ночных ударов ВСУ по России

    Назван самый популярный у россиян вид вкладов

    На YouTube появилась незакрываемая реклама на полэкрана

    Россиян предупредили о мошенничестве с арендой жилья на Новый год

    Великобритания заявила о готовности коалиции желающих по Украине к миру

    ФСИН подготовит кадры для других стран

    В российской школе рассказали о попытавшихся макнуть ребенка головой в унитаз подростках

    На Западе изменили отношение к Зеленскому

    Отшельник описал сценарий выживания бесследно пропавшей в тайге семьи Усольцевых

    На Землю обрушилась магнитная буря

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости