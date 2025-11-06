Российская экс-чиновница не выжила из-за передозировки наркотиками в Таиланде

Россиянка с двумя детьми не выжила из-за передозировки наркотиками в Таиланде

Российская экс-чиновница из Магадана не выжила из-за передозировки наркотиками в Таиланде, в стране остались ее двое несовершеннолетних детей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Бездыханную 31-летнюю россиянку нашел 4 ноября ее возлюбленный у дома. Уточняется, что бывшая сотрудница Министерства строительства, ЖКХ и энергетики Магаданской области жила в стране Азии с 2022 года. Тогда же она и подсела на запрещенные вещества.

В стране остались дети экс-чиновницы 9 и 10 лет. Сообщается, что их родной отец не имеет достаточно средств для возврата детей в Россию. Он открыл сбор на их перевозку на родину, оплату госпиталя и кремацию их матери. Пока дети будут жить у знакомых в Таиланде.

