05:30, 6 ноября 2025Путешествия

Российская туристка описала пляжи Лазаревского словами «внешний вид не очень»

Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Российская туристка побывала в поселке Лазаревское в Сочи и описала пляжи словами «внешний вид не очень». Своими впечатлениями она поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв опубликован на платформе «Дзен».

В путешествие она отправилась вместе с мамой, мужем и двухлетней дочкой. Поселок выбрали из-за того, что три года подряд — с 2001 по 2003 года — ездили в эти места и были довольны. На этот раз семья остановилась в гостевом доме, где питание не было включено в стоимость. «Мы готовили себе еду сами или заказывали доставку. Рядом очень много столовых. Цены нормальные, но на мой вкус не самые лучшие блюда», — рассказала туристка.

Женщина поделилась, что до хорошо оборудованных пляжей от их места проживания нужно было идти всего 10 минут. На их не самый лучший внешний вид перестаешь обращать внимания через 2-3 дня, и просто наслаждаешься отдыхом, отметила она. «Народу было то густо, то пусто, но место всегда можно найти. Есть кафе, где делают отличные чебуреки. Главное, берите только что приготовленные», — рекомендовала путешественница. С водой семье повезло лишь в первой половине отдыха. После она стала холодной.

«Отдых в Лазаревском подойдет непривередливым туристам», — сказала российская туристка. Она призналась, что курорт подойдет для спокойной семейной поездки, но сама она второй раз бы в Лазаревское не поехала.

Ранее путешественница из России отправилась отдыхать в поселок Лазаревское и осталась недовольна. Она призналась, что курорт напомнил ей скорее деревню.

