Сальдо оценил визит Джоли в Херсон словами «поставили Украине вместо Tomahawk»

Сальдо: США вместо Tomahawk поставили Украине Джоли на фоне катастрофы на фронте
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Анджелина Джоли

Анджелина Джоли. Фото: Unanue / Globallookpress.com

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в беседе с РИА Новости оценил визит голливудской актрисы Анджелины Джоли в Херсон, отметив, что таким образом Киев пытается отвлечь общественность от катастрофы на фронте.

«Вместо Tomahawk США поставили Украине "Лару Крофт" в лице Анджелины Джоли», — сыронизировал чиновник.

По словам Сальдо, в 2022 году Джоли не бесплатно посещала Львов, а теперь ее пригласили с Херсон на фоне проблем на фронте. Губернатор добавил, что Киев называет подобные меры «антикризом».

5 ноября стало известно, что Джоли посетила подконтрольный Вооруженным силам Украины город Херсон. По пути произошел инцидент — охранника знаменитости мобилизовали и ей пришлось заехать в николаевский ТЦК. Отмечалось, что актриса прибыла в страну с гуманитарной миссией.

    Все новости