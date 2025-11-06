Сальдо: США вместо Tomahawk поставили Украине Джоли на фоне катастрофы на фронте

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в беседе с РИА Новости оценил визит голливудской актрисы Анджелины Джоли в Херсон, отметив, что таким образом Киев пытается отвлечь общественность от катастрофы на фронте.

«Вместо Tomahawk США поставили Украине "Лару Крофт" в лице Анджелины Джоли», — сыронизировал чиновник.

По словам Сальдо, в 2022 году Джоли не бесплатно посещала Львов, а теперь ее пригласили с Херсон на фоне проблем на фронте. Губернатор добавил, что Киев называет подобные меры «антикризом».

5 ноября стало известно, что Джоли посетила подконтрольный Вооруженным силам Украины город Херсон. По пути произошел инцидент — охранника знаменитости мобилизовали и ей пришлось заехать в николаевский ТЦК. Отмечалось, что актриса прибыла в страну с гуманитарной миссией.