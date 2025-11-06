Самые большие шершни в мире набросились на американцев и покусали их до смерти

В Лаосе гигантские азиатские шершни до смерти покусали двух американцев

В Лаосе гигантские азиатские шершни напали на двух американцев. Об этом сообщает The Times.

47-летний Дэниел Оуэн и его 15-летний сын Купер решили прокатиться на зиплайне недалеко от лаосского города Луангпхабанг. Когда они проезжали мимо деревьев, на них набросился рой Vespa mandarinia — самых больших шершней в мире.

Шершни укусили их более 100 раз. Пострадавших срочно доставили в больницу. Как вспоминает врач Фаномсай Пхакан, их тела были покрыты множеством красных пятен. По словам Пхакана, он работает в больнице 20 лет. За это время он не раз спасал людей, пострадавших от укусов шершней. С летальным случаем врач впервые столкнулся только в этом году.

Отмечается, что Дэниела не стало накануне дня рождения.

Vespa mandarinia — хищные насекомые, которые могут достигать пяти сантиметров в длину. Они питаются медоносными пчелами, обезглавливая их и захватывая их ульи. Шершни-убийцы нападают и на людей: их яд гораздо опаснее пчелиного, к тому же они могут жалить несколько раз.

Ранее Департамент сельского хозяйства США объявил, что страна наконец одолела гигантских азиатских шершней Vespa mandarinia, угрожавших местной экосистеме. Предполагается, что в Америку они попали в цветочных горшках и транспортных контейнерах, которые привезли по морю из Азии.