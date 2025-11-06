Россия
Сестра не вернувшегося с СВО маньяка дала клятву на могиле брата

Сестра не вернувшегося с СВО бойца дала клятву на могиле брата. Об этом сообщает издание «Регнум».

Рудольф Варламов вышел из колонии, где он отбывал длительный срок, в конце 2024 года. Несмотря на обвинение в расправе над девочкой в 1999 году и приговор, односельчане не верили в его причастность к содеянному.

На СВО Варламов, по словам его сестры, ушел для того, чтобы «очиститься от обвинений». В зоне боевых действий мужчина попал в начале весны 2025 года — уже в мае мужчины не стало. После похорон сестра бывшего заключенного дала клятву сделать все для реабилитации брата, в чьей невиновности она уверена.

Ранее стало известно о жителе Челябинска, которые ушел на СВО искать пропавшего брата. Вскоре после этого он тоже исчез.

