Сидни Суини отказалась от бюстгальтера ради съемки для мужского журнала

Актриса Сидни Суини снялась в откровенном виде для мужского журнала GQ
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @sydney_sweeney

Американская актриса Сидни Суини снялась в откровенном виде для мужского журнала. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

28-летнюю звезду популярного телесериала «Эйфория» запечатлели во время съемки на парковке. Знаменитость позировала перед камерой в открытых босоножках, юбке длины миди и топе, отказавшись при этом от бюстгальтера. На размещенных черно-белых фото видно, что одежда была украшена пайетками.

Кроме того, Суини поделилась снимками, на которых продемонстрировала фигуру в укороченной белой футболке и черных трусах, оформленных белой окантовкой. Образ актриса дополнила очками с желтыми линзами и нюдовым макияжем.

В октябре пользователи сети обругали Суини за выход в свет в прозрачном платье без бюстгальтера.

