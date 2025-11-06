Россиянам рассказали о сигнализирующих об опасных болезнях кругах под глазами

Врач Хухрев рассказал, что синие круги под глазами говорят о проблемах с сердцем

Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» рассказал, какие опасные болезни можно определить по цвету кругов под глазами. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

По словам врача, синие круги под глазами могут сигнализировать о проблемах с сердцем или о заболеваниях легких. «Если к нам приходит человек с синими кругами вокруг глаз, мы прежде всего думаем, а правильно ли у него функционирует насыщение крови кислородом и хорошо ли сердце качает кровь», — отметил он.

Черные и черно-зеленые круги наблюдают при анемии, то есть пониженном уровне гемоглобина, заявил Хухрев. О заболеваниях печени говорят серые и коричневые круги под глазами. Круги красного цвета обычно возникают у людей с аллергией, добавил специалист.

