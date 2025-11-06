Из жизни
14:33, 6 ноября 2025Из жизни

Смертельно опасный паук проехал 8000 километров в бананах и напугал сотрудников магазина

NTK: В Лондоне смертельно опасного странствующего паука нашли среди бананов
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Martin Pelanek / Shutterstock / Fotodom  

Сотрудники супермаркета в Лондоне нашли среди бананов смертельно опасного странствующего паука Депилата. Об этом сообщает Need To Know (NTK).

Крупное ядовитое членистоногое появилось на грозди бананов, когда ночная смена магазина собирала заказы для отправки клиентам. Сотрудники сразу же позвонили в Национальный центр защиты рептилий в графстве Кент и попросили о помощи. Прибывшие на место энтомологи благополучно поймали паука, который, судя по всему, проехал восемь тысяч километров из Южной Америки в контейнере с бананами.

Директор центра Крис Ньюман признался, что это первый настоящий странствующий паук, которого он увидел в Великобритании за 30 лет своей карьеры. Он пояснил, что обычно за странствующих пауков принимают членистоногих рода Cupiennius, которых также называют ложными странствующими или банановыми пауками.

Настоящие странствующие пауки очень ядовиты. Их укус, по словам Ньюмана, не представляет непосредственной смертельной угрозы для здорового взрослого человека, хотя вызывает невыносимую боль и требует стационарного лечения. Однако для детей, пожилых и людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями яд этих членистоногих может быть смертельным.

В 2010 году ученые признали странствующих пауков самыми ядовитыми в мире. До этого считалось, что самым опасным ядом обладают черные вдовы.

Именно черная вдова ужалила в феврале знаменитую мексиканскую актрису Синтию Клитбо. Женщина заявила, что членистоногое буквально вырвало кусок у нее из ноги.

    Все новости