Спецпосланник Трампа рассказал о своих встречах с Путиным

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф на Американском бизнес-форуме в Майами рассказал о встречах с российским лидером Владимиром Путиным.
Чиновник заявил, что провел шесть длительных встреч с главой государства, некоторые из них длились до пяти часов.
«Я встречался с ним шесть раз. Не помню, чтобы встреча длилась менее четырех часов», — отметил Уиткофф.
Ранее спецпосланник Трампа сообщил, что для урегулирования конфликта на Украине нужно провести много технической работы, а также согласовать «протоколы безопасности» для Киева.