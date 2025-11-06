Мир
21:15, 6 ноября 2025Мир

Спецпосланник Трампа рассказал о своих встречах с Путиным

Уиткофф заявил, что провел шесть длительных встреч с Путиным
Марина Совина
Стив Уиткофф

Стив Уиткофф. Фото: Globallookpress.com

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф на Американском бизнес-форуме в Майами рассказал о встречах с российским лидером Владимиром Путиным.

Чиновник заявил, что провел шесть длительных встреч с главой государства, некоторые из них длились до пяти часов.

«Я встречался с ним шесть раз. Не помню, чтобы встреча длилась менее четырех часов», — отметил Уиткофф.

Ранее спецпосланник Трампа сообщил, что для урегулирования конфликта на Украине нужно провести много технической работы, а также согласовать «протоколы безопасности» для Киева.

