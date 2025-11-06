Спилберг начал работу над продолжением культового фильма

Кинокомпания Warners Bros. начала работу над продолжением культового фильма «Гремлины». Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.
По информации источника, продюсерами третьей части любимой миллионами франшизы станут Стивен Спилберг и Крис Коламбус, который был сценаристом первого фильма. Он же выступит режиссером новой картины. Пока подробности сюжета проекта не раскрываются.
Известно, что «Гремлинов 3» планируют выпустить в прокат 19 ноября 2027 года.
Ранее стало известно, что съемки продолжения культового российского фильма «Питер FM» начнутся весной следующего года. Об этом сообщил продюсер картины Игорь Толстунов.