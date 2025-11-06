Бывший СССР
Стала известна личность задержанного военкомами охранника Джоли

Задержанным охранником Джоли оказался тренер по самбо из Кировограда
Алевтина Запольская
Кадр: Telegram-канал Daily Storm

Задержанным сотрудниками военкомата охранником американской актрисы Анджелины Джоли, приехавшей в подконтрольный Киеву Херсон, оказался тренер по самбо из Кировограда (украинское название — Кропивницкий) по имени Дмитрий. Об этом сообщает издание «Общественное» со ссылкой на брата спортсмена.

Он заявил, что его брат не является охранником, а сопровождал американскую актрису как волонтер. Кроме того, у Дмитрия имеется заболевание спины, а сам он пригоден к службе в тылу.

Жена же задержанного заявляет, что связи с ним по-прежнему нет. Она уже выехала в Николаевскую область, где его и задержали.

Накануне Анджелина Джоли посетила Херсон. По пути произошел инцидент, когда охранника звезды мобилизовали, а актрисе пришлось заехать в николаевский военкомат.

