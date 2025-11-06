Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:21, 6 ноября 2025Экономика

Стало известно о связанных с Азербайджаном изменениях в поставках российской нефти

Reuters: «Лукойл» перенаправит каспийскую нефть из Баку в Махачкалу
Дмитрий Воронин

Фото: Ляйля Гимадеева / Коммерсантъ

Российская компания «Лукойл», попавшая под блокирующие санкции США, в ноябре изменит направление поставок нефти с каспийских месторождений, запустив перевалку, минуя Азербайджан, в порт Махачкалы для дальнейшей отгрузки на экспорт через Новороссийск. Об этом со ссылкой на собственные источники пишет Reuters.

Как напоминают журналисты, сырье с двух шельфовых месторождений Каспийского моря «Лукойл» ранее экспортировал по нефтепроводу БакуТбилиси — Джейхан, прекратив поставки с 2022 года из-за того, что им «владеют иностранные компании, в частности, британская BP». После этого нефть стала отгружаться на НПЗ азербайджанской SOCAR, а ее часть уходит на систему Каспийского трубопроводного консорциума.

Как стало известно собеседникам агентства, в ноябре планируется поставить в Махачкалу примерно 30 тысяч тонн нефти, а с декабря перенаправить в дагестанский порт весь объем, шедший в Баку, — примерно 130 тысяч тонн.

Отмечается, что нефтепровод Махачкала — Новороссийск является частью транспортной системы Баку — Новороссийск. Через Махачкалу на этом маршруте также ведутся поставки прибывающей танкерами казахстанской нефти, которые, как говорится в материале, сокращены не будут.

На фоне американских санкций 30 октября стало известно, что «Лукойл» достиг договоренности с международным энергетическим трейдером Gunvor по поводу полной продажи своей «дочки» Lukoil International GmbH, владеющей иностранными активами группы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Не ждем, а готовимся». Российский военкор ответил на вопрос о сроках окончания СВО

    Спецпосланник Трампа назвал условия урегулирования конфликта на Украине

    Найдена связь между утренним сексом и успехом на работе

    Пилот самолета ослушался инструкций диспетчера и едва не врезался в другой борт в небе

    Бывший пункт размещения подразделений «Азова» в подвале завода «Азовстали» попал на видео

    В ЕК ответили на нежелание Сербии вводить санкции против России

    Во Франции чеченец зарезал бывшую жену на глазах у детей

    Организаторов конкурса красоты «Мисс Вселенная» вызвали на допрос из-за подушки

    Спилберг начал работу над продолжением культового фильма

    Названо условие полного излечения от распространенного венерического заболевания

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости