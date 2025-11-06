Россия
12:46, 6 ноября 2025Россия

Стало известно об атаке ВСУ на Башкирию

Минобороны: В Башкирии сбили украинский беспилотник
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: РИА Новости

В небе над Башкирией сбили украинский беспилотник. Об атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российский регион стало известно из сообщения Минобороны России.

По данным оборонного ведомства, атака была совершена в районе 8:00-12:00 по московскому времени с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) самолетного типа.

В этот же период была совершена атака ВСУ аналогичными дронами на Курскую область — было сбито два БПЛА.

«Дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) перехвачены и уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата», — говорится в сообщении министерства.

Ранее сообщалось, что силы ПВО в ночь на четверг, 6 ноября, сбили 75 дронов над десятью регионами России. Больше всего дронов — 49 — уничтожили над Волгоградской областью.

