11:41, 6 ноября 2025Экономика

Страна НАТО изобрела способ изъять суверенные активы России

Кирилл Луцюк
В канадском законодательном собрании снова начали рассматривать законопроект S-278, принятие которого даст возможность Оттаве изъять суверенные активы России. Об этом заявил посол России в Канаде Олег Степанов. Его процитировали «Известия».

По словам дипломата, таким образом Канада изобрела односторонние инструменты, позволяющие ей изымать чужую собственность. Степанов предположил, что Оттава, вероятно, продолжит и далее сверку таких подходов с Брюсселем.

Комментируя эту новость, руководитель Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович обратил внимание, что в настоящее время конкретные шаги в направлении конфискации сделала лишь Эстония. Однако в большинстве развитых государств применяется прецедентное право. Это означает, что если Канада примет закон о конфискации, то последствия такого шага окажутся весьма серьезными. В частности, это приведет к судебным искам, которые затянутся на годы. В свою очередь, Москва примет зеркальные меры. По мнению Остапковича, формальная конфискация самих активов выглядит маловероятной. Однако он призывает не ждать их возвращения в ближайшие десять лет, так как Запад будет оттягивать этот момент, используя проценты от этих средств.

Ранее юрист Вероника Сиверова заявила, что нет юридически чистого способа использовать замороженные российские активы.

