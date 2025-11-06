Бывший СССР
19:28, 6 ноября 2025
Бывший СССР

На Украине суд оправдал российского военного

Украинский суд оправдал военного ВС РФ, обвиненного в мародерстве под Киевом
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

На Украине суд оправдал российского военного, обвиненного в мародерстве в Киевской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика страны» со ссылкой на данные судебного реестра.

Следствие утверждает, что военнослужащий якобы украл из частного дома в селе Блиставица под Бучей шуруповерт, шлифовальную машинку, а также другую технику, комплектующие для персонального компьютера и одежду, а после отправил домой посылку весом 24 килограмма.

Обвинение опиралось на показания одного из местных жителей. Он заявил, что российские военные якобы заходили в дом его соседки. Кроме того, утверждается, что присутствие россиянина в селе подтверждено трафиком телефонной связи.

В свою очередь, суд не счел свидетельства подтверждением того, что именно российский военный похитил эти вещи. При этом суд над военнослужащим проходил заочно, а сам он объявлен в розыск.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что министр иностранных дел России Сергей Лавров контролирует ситуацию по вопросу расследования событий в Буче. По ее словам, он также потребовал от Секретариата Организации Объединенных Наций способствовать проведению тщательного расследования преступлений украинской власти.

