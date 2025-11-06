Сын бывшего главы УМВД российского региона получил второй срок за пьяное ДТП

Суд дал 11 лет сыну экс-главы УМВД Краснодара Семенова за второе смертельное ДТП

Геленджикский городской суд вынес приговор местному жителю Александру Семенову за ДТП с летальным исходом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Подсудимому назначено 11 лет лишения свободы в колонии-поселении. Он является сыном бывшего главы управления МВД по Краснодару Александра Семенова и экс-депутата местной думы Ольги Семеновой, отмечает ТАСС.

Семенов-младший, которому 23 года, 18 марта 2023 года находился за рулем автомобиля Mercedes-Benz в состоянии алкогольного опьянения, съехал с дороги и врезался в препятствие. Пассажирка — его сверстница — не выжила.

С виновного взыскано в качестве компенсации морального вреда 8,5 миллиона рублей в пользу потерпевших.

Это уже второе летальное ДТП с его участием. В 17-летнем возрасте он сел в Land Rover, также в пьяном состоянии, столкнулся со стоящим автомобилем дорожно-строительного управления и сбил пятерых рабочих. Жертвой ДТП стал один человек, четверо, в их числе Семенов-младший, получили травмы. Он был осужден на три года.