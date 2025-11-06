Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:26, 6 ноября 2025Силовые структуры

Сын бывшего главы УМВД российского региона получил второй срок за пьяное ДТП

Суд дал 11 лет сыну экс-главы УМВД Краснодара Семенова за второе смертельное ДТП
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края»

Геленджикский городской суд вынес приговор местному жителю Александру Семенову за ДТП с летальным исходом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Подсудимому назначено 11 лет лишения свободы в колонии-поселении. Он является сыном бывшего главы управления МВД по Краснодару Александра Семенова и экс-депутата местной думы Ольги Семеновой, отмечает ТАСС.

Семенов-младший, которому 23 года, 18 марта 2023 года находился за рулем автомобиля Mercedes-Benz в состоянии алкогольного опьянения, съехал с дороги и врезался в препятствие. Пассажирка — его сверстница — не выжила.

С виновного взыскано в качестве компенсации морального вреда 8,5 миллиона рублей в пользу потерпевших.

Это уже второе летальное ДТП с его участием. В 17-летнем возрасте он сел в Land Rover, также в пьяном состоянии, столкнулся со стоящим автомобилем дорожно-строительного управления и сбил пятерых рабочих. Жертвой ДТП стал один человек, четверо, в их числе Семенов-младший, получили травмы. Он был осужден на три года.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Не ждем, а готовимся». Российский военкор ответил на вопрос о сроках окончания СВО

    Спецпосланник Трампа назвал условия урегулирования конфликта на Украине

    Найдена связь между утренним сексом и успехом на работе

    Пилот самолета ослушался инструкций диспетчера и едва не врезался в другой борт в небе

    Бывший пункт размещения подразделений «Азова» в подвале завода «Азовстали» попал на видео

    В ЕК ответили на нежелание Сербии вводить санкции против России

    Во Франции чеченец зарезал бывшую жену на глазах у детей

    Организаторов конкурса красоты «Мисс Вселенная» вызвали на допрос из-за подушки

    Спилберг начал работу над продолжением культового фильма

    Названо условие полного излечения от распространенного венерического заболевания

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости