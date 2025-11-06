Мир
Трамп раскрыл детали беседы с Путиным об Украине

Трамп: Путин рассказал, как РФ 10 лет пыталась урегулировать конфликт на Украине
Александра Синицына
Александра Синицына

Фото: Marco Bello / Reuters

Президент США Дональд Трамп в ходе Американского бизнес-форума раскрыл детали беседы с российским коллегой Владимиром Путиным об украинском кризисе. По его словам, Путин рассказал, как РФ в течение десяти лет пыталась урегулировать конфликт, передает РИА Новости.

«Я разговаривал с ним две недели назад, и он сказал, что мы пытаемся урегулировать войну уже 10 лет, но не смогли», — поделился американский лидер.

Глава Белого дома добавил, что сам он во время пребывания на посту президента уже успел разрешить несколько конфликтов, причем некоторые удалось урегулировать за час и «без помощи ООН».

Ранее Трамп в интервью телеканалу CBS сказал, что сможет добиться завершения конфликта на Украине за пару месяцев. До этого он назвал украинский конфликт девятой войной, которую он намерен закончить.

