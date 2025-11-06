Бывший СССР
18:31, 6 ноября 2025Бывший СССР

Трампа уличили в желании залезть в сферу влияния России и Китая в СНГ

Reuters: США желает усилить свое влияние в Средней Азии из-за минералов
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Rebecca Blackwell / AP

Президент США Дональд Трамп проведет переговоры с лидерами пяти стран Центральной Азии. Об этом сообщает Reuters.

«По мере того как Китай и Россия укрепляют свой контроль над горнодобывающими, перерабатывающими и инфраструктурными системами региона (Средней Азии — прим. «Ленты.ру»), Вашингтон стремится закрепиться в нем с помощью целевых стратегических проектов», — отметил директор Центра стратегических и международных исследований Грейслин Баскаран.

Отмечается, что такой шаг позволит снизить зависимость США от Китая, который занимает лидирующие позиции в глобальных цепочках поставок стратегических металлов, включая уран, редкоземельные элементы, медь и титан. Центральная Азия также является сферой влияния России. Четыре из пяти стран региона являются членами Содружества Независимых Государств (СНГ).

Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан обладают большими запасами полезных ископаемых. Казахстан является мировым лидером по добыче урана, который используется в атомной энергетике.

Ранее США объявили новую эру отношений с членами СНГ, пообещав странам Центральной Азии больше внимания, чем прежде. По словам госсекретаря США Марко Рубио, интересы Соединенных Штатов и среднеазиатских партнеров совпадают.

