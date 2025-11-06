Из жизни
08:04, 6 ноября 2025Из жизни

Учительницу приговорили к 15 годам тюрьмы за изнасилование нескольких школьников

WJTV: В США учительницу приговорили к 15 годам тюрьмы за совращение школьников
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Mississippi Attorney General’s Office

В США учительницу из штата Миссисипи приговорили к 15 годам тюрьмы за совращение нескольких школьников. Об этом сообщает WJTV.

Джакалин Мур из города Сайтхейвен признали виновной по статье об изнасиловании ученика сотрудником школы, а также по статье о сексуальной эксплуатации несовершеннолетнего. Суд над ней состоялся 27 октября. Известно, что женщина работала в школьном округе Уэст-Таллахатчи. Расследованием ее дела занимались полиция и ФБР.

В общей сложности Мур приговорили к 25 годам заключения, из которых 15 она проведет за решеткой и еще 10 под надзором после освобождения. Точное количество жертв бывшей учительницы неизвестно, однако генеральный прокурор штата Линн Фитч заявил, что приговор должен принести облегчение «пострадавшим и их родителям».

Ранее сообщалось, что в США учительницу из штата Калифорния приговорили к году тюрьмы за совращение 15-летнего школьника. Следствие установило, что женщина находилась в неподобающих отношениях с подростком около года.

