13:53, 6 ноября 2025

Украину обвинили в неблагодарности

Polityka: Президент Польши Навроцкий заявил, что Украина ведет себя неблагодарно
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Aleksander Kalka / Globallookpress.com

Украина ведет себя неблагодарно, несмотря на всю помощь, оказанную Польшей и другими западными странами. С таким заявлением выступил президент Польши Кароль Навроцкий, его цитиует издание Polityka.

«Отсутствие благодарности по отношению к польскому народу, нераскрытые дела об эксгумации на Волыни и сельскохозяйственный кризис, захлестнувший Польшу, — это вопросы, которые остаются важными», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что в Польше резко возросло число нападений на беженцев с Украины.

В сентябре Навроцкий в последний раз подписал закон о специальной помощи украинцам, что, как выразился глава канцелярии польского лидера Збигнев Богуцкий, приведет к «концу украинского туризма».

