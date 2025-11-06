Polityka: Президент Польши Навроцкий заявил, что Украина ведет себя неблагодарно

Украина ведет себя неблагодарно, несмотря на всю помощь, оказанную Польшей и другими западными странами. С таким заявлением выступил президент Польши Кароль Навроцкий, его цитиует издание Polityka.

«Отсутствие благодарности по отношению к польскому народу, нераскрытые дела об эксгумации на Волыни и сельскохозяйственный кризис, захлестнувший Польшу, — это вопросы, которые остаются важными», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что в Польше резко возросло число нападений на беженцев с Украины.

В сентябре Навроцкий в последний раз подписал закон о специальной помощи украинцам, что, как выразился глава канцелярии польского лидера Збигнев Богуцкий, приведет к «концу украинского туризма».

