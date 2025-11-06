Gazeta Wyborcza: Полиция Польши зафиксировала рост числа нападений на украинцев

В Польше резко возросло число нападений на украинцев. Об этом сообщает издание Gazeta Wyborcza.

По различным данным, в Польше проживают от 1,5 до 2 миллионов граждан Украины. Отмечается, что в 2022 году сотрудники правоохранительных органов зафиксировали 113 случаев нападения на украинцев, в 2023-м — 103, в 2024-м — уже 188. Отмечается, что число нападений увеличилось более чем на 66 процентов за два года. Также известно, что в текущем году полиция уже зафиксировала 115 таких нападений.

В конце сентября стало известно, что президент Польши Кароль Навроцкий в последний раз подписал закон о специальной помощи украинцам. Предполагается, что это приведет к «концу украинского туризма». В частности, в новом законе указаны льготы, которые будут недоступны гражданам Украины, не работающим в Польше.