Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:22, 6 ноября 2025Силовые структуры

Управляющий нацбанком в российском регионе оказался в суде из-за родственника

В Магасе арестовали управляющего Нацбанком Ингушетии Ужахова из-за родственника
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Магасе районный суд Ингушетии арестовал управляющего отделением Банка России — Национального банка по региону Магомеда-Бека Ужахова из-за его родственника. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы республики.

Ужахов обвиняется по части 1 статьи 285 УК РФ («Использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы»). Он заключен под стражу 27 декабря.

По данным следствия, он знал о том, что его родственник, который работал заведующим системно-техническим сектором отдела информатизации банка, похитил принадлежащую банку мобильную рабочую станцию, стоимостью 109 725 рублей. Ужахов не уведомил о произошедшем главное управление банка и главного аудитора и не предпринял должных мер, чтобы расторгнуть трудовой договор с родственником, а также не привлек его к дисциплинарной и уголовной ответственности. Затем, по его указанию, были составлены заведомо ложные документы об оприходовании фактически отсутствующего имущества. В результате покровительства родственник фигуранта похитил имущество банка на общую сумму более четырех миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о хищении 16,6 миллиарда рублей из ПАО «Московский индустриальный банк» (МИнБанк) и направила материалы в Симоновский районный суд Москвы.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Генсек НАТО поиронизировал над перспективой ядерных испытаний России и съязвил о Путине. Что он сказал?

    Стало известно о сдаче в плен около тысячи бойцов ВСУ под Красноармейском

    В российском городе могилы участников СВО и Аллея Героев оказались посреди свалки

    Пережившая шесть рецидивов сепсиса женщина назвала главный симптом этого состояния

    «Роскосмос» рассказал о запуске ракеты «Протон»

    Предлагавший европейское гражданство россиянам фонд признали нежелательным

    Чемпиона России дисквалифицировали за допинг

    Управляющий нацбанком в российском регионе оказался в суде из-за родственника

    В России младенец едва не умер из-за кусочка арахиса

    Алиев принял делегацию НАТО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости