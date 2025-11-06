Управляющий нацбанком в российском регионе оказался в суде из-за родственника

В Магасе арестовали управляющего Нацбанком Ингушетии Ужахова из-за родственника

В Магасе районный суд Ингушетии арестовал управляющего отделением Банка России — Национального банка по региону Магомеда-Бека Ужахова из-за его родственника. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы республики.

Ужахов обвиняется по части 1 статьи 285 УК РФ («Использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы»). Он заключен под стражу 27 декабря.

По данным следствия, он знал о том, что его родственник, который работал заведующим системно-техническим сектором отдела информатизации банка, похитил принадлежащую банку мобильную рабочую станцию, стоимостью 109 725 рублей. Ужахов не уведомил о произошедшем главное управление банка и главного аудитора и не предпринял должных мер, чтобы расторгнуть трудовой договор с родственником, а также не привлек его к дисциплинарной и уголовной ответственности. Затем, по его указанию, были составлены заведомо ложные документы об оприходовании фактически отсутствующего имущества. В результате покровительства родственник фигуранта похитил имущество банка на общую сумму более четырех миллионов рублей.

