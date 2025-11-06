В Белоруссии загорелся нефтеперерабатывающий завод

В Белоруссии произошел пожар на НПЗ «Нафтан»

На территории нефтеперерабатывающего завода «Нафтан» в Белоруссии произошел пожар. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу МЧС республики.

«Подразделения МЧС работают по сообщению о загорании дизельного топлива (...) на территории ОАО "Нафтан" в Новополоцке», — отмечается в сообщении.

Указывается, что дизельное топливо загорелось на технологической установке на отметке 20 метров, а пожар уже был локализован. На месте работают более 70 сотрудников МЧА и 17 единиц техники.

