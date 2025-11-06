Мир
08:41, 6 ноября 2025

В Британии назвали препятствие на пути свержения Зеленского

Меркурис: Тайная полиция не позволяет украинцам свергнуть Зеленского
Виктория Кондратьева
Фото: Alina Smutko / Reuters

Тайная полиция не позволяет украинцам свергнуть своего президента Владимира Зеленского. Об этом заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала.

«Тайная полиция на Украине делает невозможным для населения свержение правительства. Люди не могут избавиться от этого человека. Это ставит русских в ужасное положение, потому что означает, что им приходится наступать», — отметил Меркурис.

По словам аналитика, Зеленский настроен уничтожить «как можно больше украинских христиан». Меркурис связал это стремление с тем, что лидер страны «доволен опустошением Украины от людей».

Ранее Меркурис заявил, что украинские войска потеряли способность сопротивляться наступательным действиям России на линии фронта.

Свежая Россия
