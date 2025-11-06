В Госдуме назвали дискриминацией законопроект о молодых отцах в российском регионе

Останина назвала дискриминацией воронежский проект о 45-летних молодых отцах

Депутат Госдумы Нина Останина назвала дискриминацией региональный законопроект о возрасте молодых отцов, рассматриваемый в Воронежской области. Об этом председатель комитета нижней палаты парламента по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства заявила в беседе с изданием «Ридус».

Автором инициативы стал воронежский губернатор Александр Гусев, который предлагает считать максимальным возрастом молодого отца 45 лет. При этом о повышении возраста молодой матери речи не идет. Согласно нынешнему законодательству, чтобы рассчитывать на положенные молодым семьям льготы, оба родителя должны быть не старше 35 лет.

Комментируя проект, Останина сочла подход губернатора малопонятным. Депутат не увидела в пояснительной записке медицинских или социально-экономических оснований для «продления молодости» только отцам. «Семья — это не только великовозрастный мужчина и молодая девушка. Бывают разновозрастные супружеские пары, в которых не обязательно муж старше жены. Это выглядит как дискриминация в отношении женщин. В возрасте выхода на пенсию такой разницы в 10 лет между полами у нас нет», — пояснила она.

Кроме того, парламентарий выразила мнение, что семьи супругов с меньшей разницей в возрасте получаются более крепкими.

Ранее депутат Светлана Бессараб в беседе с «Лентой.ру» рассказала, что на сегодняшний день в отпуске по уходу за ребенком находятся порядка 40 тысяч российских отцов. По ее мнению, «менталитет мужчин не всегда позволяет им взять на себя эту ответственность».