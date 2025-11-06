Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:18, 6 ноября 2025Россия

В Госдуме назвали дискриминацией законопроект о молодых отцах в российском регионе

Останина назвала дискриминацией воронежский проект о 45-летних молодых отцах
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Депутат Госдумы Нина Останина назвала дискриминацией региональный законопроект о возрасте молодых отцов, рассматриваемый в Воронежской области. Об этом председатель комитета нижней палаты парламента по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства заявила в беседе с изданием «Ридус».

Автором инициативы стал воронежский губернатор Александр Гусев, который предлагает считать максимальным возрастом молодого отца 45 лет. При этом о повышении возраста молодой матери речи не идет. Согласно нынешнему законодательству, чтобы рассчитывать на положенные молодым семьям льготы, оба родителя должны быть не старше 35 лет.

Комментируя проект, Останина сочла подход губернатора малопонятным. Депутат не увидела в пояснительной записке медицинских или социально-экономических оснований для «продления молодости» только отцам. «Семья — это не только великовозрастный мужчина и молодая девушка. Бывают разновозрастные супружеские пары, в которых не обязательно муж старше жены. Это выглядит как дискриминация в отношении женщин. В возрасте выхода на пенсию такой разницы в 10 лет между полами у нас нет», — пояснила она.

Кроме того, парламентарий выразила мнение, что семьи супругов с меньшей разницей в возрасте получаются более крепкими.

Ранее депутат Светлана Бессараб в беседе с «Лентой.ру» рассказала, что на сегодняшний день в отпуске по уходу за ребенком находятся порядка 40 тысяч российских отцов. По ее мнению, «менталитет мужчин не всегда позволяет им взять на себя эту ответственность».

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Киеве увидели второй фронт против Украины на Западе

    Москвичам назвали время снега

    Ким Кардашьян выпустила адвент-календари с трусами

    Экипаж «Союза МС-28» дважды выйдет в открытый космос

    Бывший вице-губернатор российского региона попал в СИЗО для VIP-персон

    Россиянка засняла затопленный Таиланд и описала впечатления словами «такого еще не видела»

    Путин одобрил идею полного запрета продажи вейпов в России

    В российском городе трое неизвестных избили девятилетнюю девочку

    Популярная приправа оказалась эффективным средством для заживления ран

    Россияне застряли на островах Вьетнама из-за тайфуна

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости