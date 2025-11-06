Бывший СССР
В Грузии нашли помеху для вступления в ЕС

Глава МИД Грузии Бочоришвили: Украина препятствует вступлению Грузии в ЕС
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Nachrichtenagentur / Legion-media

Украина препятствует вступлению Грузии в Европейский союз (ЕС). Такое заявление сделала глава министерства иностранных дел (МИД) республики Мака Бочоришвили в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«До того, как мы получили статус кандидата, не раз проявлялась вовлеченность Украины в этом направлении, что они выступали против евроинтеграции Грузии», — нашла она помеху для вступления в ЕС.

Американское издание Politico составило рейтинг оценок усилий стран по вступлению в Европейский союз (ЕС). По оценке экспертов, меньше всего усилий предпринимает Грузия.

Несмотря на это, президент Грузии Михаил Кавелашвили в конце октября подчеркнул, что Тбилиси по-прежнему стремится в ЕС, потому что этого желали многие поколения грузин, но этот путь должен проходить с защитой собственных ценностей и идентичности.

