Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:30, 6 ноября 2025Бывший СССР

В Киеве увидели второй фронт против Украины на Западе

В «Слуге народа» сообщили о желании Европы получить контроль над судами Украины
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Европа хочет получить у Киева контроль над правоохранительной системой и судами Украины, привлекая международных экспертов для проведения конкурсов на высшие должности в указанные ведомства. О соответствующем желании Европейского союза (ЕС) заявил близкий к Офису президента Владимира Зеленского источник в партии «Слуга народа», передает украинское издание «Страна.ua» в Telegram.

По его словам, действия Европы стоит расценивать как прямое посягательство на суверенитет Украины. Представитель «Слуги народа» объяснил, что украинцы не будут иметь механизмов контроля над данными представителями Запада.

Он сообщил, что данная ситуация является недопустимой. В результате Киев должен будет «отстаивать свою независимость на двух фронтах», в том числе против партнеров с Запада.

Ранее Зеленский заявил о продвижении Украины к членству в Евросоюзе (ЕС). После этого высказывания в Венгрии обвинили украинского лидера во лжи.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Киеве увидели второй фронт против Украины на Западе

    Экипаж «Союза МС-28» дважды выйдет в открытый космос

    Бывший вице-губернатор российского региона попал в СИЗО для VIP-персон

    Россиянка засняла затопленный Таиланд и описала впечатления словами «такого еще не видела»

    Путин одобрил идею полного запрета продажи вейпов в России

    В российском городе трое неизвестных избили девятилетнюю девочку

    Популярная приправа оказалась эффективным средством для заживления ран

    Россияне застряли на островах Вьетнама из-за тайфуна

    Гендиректор «Пятницы!» рассказал о четырех тяжелейших клинических депрессиях

    Раскрыта особенность применяемой в боях за Димитров тактики Российской армии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости