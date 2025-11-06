В Киеве увидели второй фронт против Украины на Западе

В «Слуге народа» сообщили о желании Европы получить контроль над судами Украины

Европа хочет получить у Киева контроль над правоохранительной системой и судами Украины, привлекая международных экспертов для проведения конкурсов на высшие должности в указанные ведомства. О соответствующем желании Европейского союза (ЕС) заявил близкий к Офису президента Владимира Зеленского источник в партии «Слуга народа», передает украинское издание «Страна.ua» в Telegram.

По его словам, действия Европы стоит расценивать как прямое посягательство на суверенитет Украины. Представитель «Слуги народа» объяснил, что украинцы не будут иметь механизмов контроля над данными представителями Запада.

Он сообщил, что данная ситуация является недопустимой. В результате Киев должен будет «отстаивать свою независимость на двух фронтах», в том числе против партнеров с Запада.

Ранее Зеленский заявил о продвижении Украины к членству в Евросоюзе (ЕС). После этого высказывания в Венгрии обвинили украинского лидера во лжи.