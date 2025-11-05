Мир
09:22, 5 ноября 2025Мир

Зеленского обвинили во лжи после заявления о продвижении Украины к членству в ЕС

Кошкович: Зеленский должен перестать лгать относительно вступления Украины в ЕС
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский должен прекратить вводить украинцев в заблуждение относительно перспектив вступления страны в Европейский союз (ЕС). С таким заявлением на своей странице в соцсети Х выступил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.

«Нет. Вы не вступите в ЕС. Перестаньте лгать своему народу», — написал он.

Ранее Зеленский заявил, что Украина в рамках вступления в ЕС уже готова открыть первый, второй и шестой кластеры переговоров. «Отчет Европейской комиссии в рамках Пакета расширения Европейского союза подтверждает: Украина уверенно движется к членству в ЕС и готова открыть кластеры один, два и шесть», — говорится в публикации.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал, что не хотел бы вступления «оставшейся части Украины» в Евросоюз (ЕС) после окончания конфликта.

