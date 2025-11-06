В Польше несколько часов искали разбившийся НЛО и не нашли

Вооруженные силы (ВС) Польши несколько часов искали разбившийся неопознанный летающий объект (НЛО), о падении которого стало известно со слов свидетеля. Об этом сообщило Польское агентство печати (PAP) со ссылкой на Оперативное командование Вооруженных сил республики.

Отмечается, что сообщение об объекте поступило от жителя Пиньчувского повята, который «видел летящий над головой объект, вероятно, упавший на землю». В результате к поискам НЛО привлекли военный вертолет. Операция продлилась почти два с половиной часа.

«Никаких предметов, повреждений или доказательств, подтверждающих сообщение, обнаружено не было», — подчеркнул представитель полиции в беседе с PAP.

Ранее в селе Зарембы Вархолы на северо-востоке Польши нашли обломки объекта, похожего на беспилотный летательный аппарат (БПЛА).