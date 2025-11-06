В постсоветской стране отказались от дружбы с Россией и Белоруссией

Молдавия отказалась от парламентских групп дружбы с Россией и Белоруссией

В Молдавии отказались от парламентских групп дружбы с Россией и Белоруссией. Об этом сообщает вице-спикер законодательного органа республики Дойна Герман в своем Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Комиссия по внешней политике XII Законодательного собрания отказалась от парламентских групп дружбы с Россией и Беларусью», — написала она.

Одной из задач парламентских групп дружбы является содействие укреплению двусторонних отношений между странами на уровне законодательных органов.

Ранее премьер-министр Молдавии Александр Мунтяну допустил выход из соглашений республики с Содружеством Независимых Государств (СНГ). В 2022-м руководство республики начало постепенную денонсацию соглашений, заключенных в рамках Содружества.