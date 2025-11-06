Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:24, 6 ноября 2025Россия

В России объяснили новый порядок получения гражданства иностранным бойцам СВО

Волошин: Порядок получения гражданства решит проблемы участия иностранцев в СВО
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Новый порядок получения гражданства России должен решить проблемы участия иностранцев в специальной военной операции (СВО) на Украине. Необходимость изменения в законодательстве объяснил сенатор Александр Волошин, передает ТАСС.

По его словам, ранее к властям поступали просьбы о получении российского гражданства от бойцов из Приднестровья, Сербии и Узбекистана, поскольку на родине им грозили тюремные сроки за наемничество.

«Указ президента — долгожданный и закономерный результат, который являет собой системное решение вопроса и ставит в один ряд юридическое признание и моральную благодарность воинам, вставшим под российским флагом», — обозначил Волошин.

Ранее президент России Владимир Путин утвердил временный порядок приема в гражданство страны иностранных бойцов. Согласно указу, они смогут получить вид на жительство на основании выписки из приказа увольнения из войск или решения соответствующей комиссии.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Генсек НАТО поиронизировал над перспективой ядерных испытаний России и съязвил о Путине. Что он сказал?

    Последствия столкновения минивэнов с пятью жертвами на российской трассе сняли на видео

    Подростка похитили около метро в центре самого богатого российского города

    Алаудинов ответил критикам

    Стало известно о сдаче в плен около тысячи бойцов ВСУ под Красноармейском

    В российском городе могилы участников СВО и Аллея Героев оказались посреди свалки

    Пережившая шесть рецидивов сепсиса женщина назвала главный симптом этого состояния

    «Роскосмос» рассказал о запуске ракеты «Протон»

    Предлагавший европейское гражданство россиянам фонд признали нежелательным

    Чемпиона России дисквалифицировали за допинг

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости