В России объяснили новый порядок получения гражданства иностранным бойцам СВО

Волошин: Порядок получения гражданства решит проблемы участия иностранцев в СВО

Новый порядок получения гражданства России должен решить проблемы участия иностранцев в специальной военной операции (СВО) на Украине. Необходимость изменения в законодательстве объяснил сенатор Александр Волошин, передает ТАСС.

По его словам, ранее к властям поступали просьбы о получении российского гражданства от бойцов из Приднестровья, Сербии и Узбекистана, поскольку на родине им грозили тюремные сроки за наемничество.

«Указ президента — долгожданный и закономерный результат, который являет собой системное решение вопроса и ставит в один ряд юридическое признание и моральную благодарность воинам, вставшим под российским флагом», — обозначил Волошин.

Ранее президент России Владимир Путин утвердил временный порядок приема в гражданство страны иностранных бойцов. Согласно указу, они смогут получить вид на жительство на основании выписки из приказа увольнения из войск или решения соответствующей комиссии.