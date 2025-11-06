Россия
14:27, 6 ноября 2025Россия

В России объяснили отсутствие простого решения кризиса на Украине

Константинов: Простого решения кризиса на Украине нет
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Простого решения кризиса на Украине нет, так как и там, и в России проживает один народ. Об этом заявил глава Госсовета Крыма Владимир Константинов в ходе Ялтинского международного форума, пишет РИА Новости.

По его словам, на определенном этапе истории народ России и Украины разделился, потеряв общую идею. «Часть Украины заболела евроинтеграцией и пошла другим путем. Крым с этим не согласился и воспользовался своим правом вернуться на свою родину. У нас это получилось, получился крымский феномен», — объяснил Константинов.

Глава крымского парламента добавил, что потенциальное мирное соглашение по урегулированию конфликта с Украиной должно быть справедливым для России, гарантируя ее безопасность.

Ранее Константинов заявил, что Владимир Зеленский нужен Западу для поддержания образа врага в лице России и зомбирования жителей Украины. Он также выразил мнение, что украинским политиком управляет группа нацистов.

