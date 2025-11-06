Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:34, 6 ноября 2025МирЭксклюзив

В России высказались о системах С-400 у страны НАТО

Военный эксперт Живов: Российское ПВО C-400 у Турции не имеет отношения к СВО
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Российские комплексы противовоздушной обороны (ПВО) С-400, которые были переданы Турции до специальной военной операции (СВО), не имеют отношения к текущей ситуации, считает военный эксперт Алексей Живов. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«Эти комплексы С-400 были проданы Турции задолго до СВО в рамках нарождавшегося сотрудничества российских компаний с турецкой властью. Они не имеют никакого отношения к текущей ситуации», — сказал Живов.

Он пояснил, что до СВО была надежда на то, что Турция переключится на российскую систему вооружений.

«Я понимаю логику, в которой это делалось. (…) Пытались перехватить другие рынки. Таким образом С-400 попало в Турцию и стоит там на боевом дежурстве. Сейчас американцы давят, чтобы турки целиком отказались от российских вооружений, но турки стараются вести независимую политику. Тем более комплексы Patriot, которые являются альтернативой C-400, не очень хорошо себя показали на Украине», — отметил эксперт.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой источники написало о том, что власти Турции решили не отказываться полностью от российских комплексов противовоздушной обороны (ПВО) С-400 по требованию США. Турецкая сторона, как отмечают собеседники издания, намерена создать особый механизм совместного использования российских систем и их американских аналогов.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    НАТО призывает Украину к крупной диверсии с жертвами, заявила российская разведка. Какой план предложил Запад?

    Пассажир привез из Стамбула изделия из питона и крокодила и попался таможенникам в Казани

    Появились фото актрисы Нелли Уваровой с седыми волосами

    Обвиняемый в изнасиловании погорел в суде на знании русского языка

    Один из самых влиятельных политиков в США завершит свою карьеру

    Россиянка обвинила медиков санатория в смерти двухлетней дочери от инфаркта

    Ученые нашли «зимнюю квартиру» хозяина тайги

    В России объяснили заявление генсека НАТО о подготовке к противостоянию с Россией

    Евреев призвали покинуть Нью-Йорк по одной причине

    Врач опровергла главный миф о сахаре

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости