В России высказались о системах С-400 у страны НАТО

Военный эксперт Живов: Российское ПВО C-400 у Турции не имеет отношения к СВО

Российские комплексы противовоздушной обороны (ПВО) С-400, которые были переданы Турции до специальной военной операции (СВО), не имеют отношения к текущей ситуации, считает военный эксперт Алексей Живов. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«Эти комплексы С-400 были проданы Турции задолго до СВО в рамках нарождавшегося сотрудничества российских компаний с турецкой властью. Они не имеют никакого отношения к текущей ситуации», — сказал Живов.

Он пояснил, что до СВО была надежда на то, что Турция переключится на российскую систему вооружений.

«Я понимаю логику, в которой это делалось. (…) Пытались перехватить другие рынки. Таким образом С-400 попало в Турцию и стоит там на боевом дежурстве. Сейчас американцы давят, чтобы турки целиком отказались от российских вооружений, но турки стараются вести независимую политику. Тем более комплексы Patriot, которые являются альтернативой C-400, не очень хорошо себя показали на Украине», — отметил эксперт.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой источники написало о том, что власти Турции решили не отказываться полностью от российских комплексов противовоздушной обороны (ПВО) С-400 по требованию США. Турецкая сторона, как отмечают собеседники издания, намерена создать особый механизм совместного использования российских систем и их американских аналогов.