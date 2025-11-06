В России захотели запретить большие наценки в магазинах

В «Справедливой России» предложили ограничить наценку в магазинах 15 %

В России предложили запретить торговым сетям большие наценки на товары. Об этом со ссылкой на инициативу депутатов фракции «Справедливая Россия» сообщает газета «Известия».

Депутаты захотели ограничить наценки в магазинах 15 процентами. Такое решение они обосновывают следованием указу президента о стабилизации стоимости продовольственных товаров.

«По данным различных исследований и журналистских расследований, наценка на товары (разница между закупочной и розничной стоимостью для потребителей) составляет от 10 процентов на социально значимые товары до 200 процентов и даже 300 процентов на непродовольственные и отдельные продовольственные товары», — гласит пояснительная записка.

В поддержку проекта парламентарии приводят практику Федеральной антимонопольной службы (ФАС), которая регулярно выявляет необоснованное завышение цен. В частности, осенью ведомство заявило о стопроцентном завышении стоимости хлеба. Высокие наценки, подчеркивают авторы, позволяют торговым сетям стабильно наращивать прибыль. Помимо ограничений они также предлагают указывать себестоимость товаров на ценниках.

Как ранее сообщали аналитики сервиса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД», в январе-апреле рост числа чеков в продуктовых магазинах составлял шесть процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года, а в январе-сентябре — 3,5 процента. Разработчик кассового ПО «Эвотор» отметил, что в универсальных продуктовых магазинах количество покупок за три квартала осталось на прежнем уровне, в специализированных выросло на 1,5 процента, а в мясных лавках — опустилось на семь процентов.