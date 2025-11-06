Россия
В России оценят идею введения ограничений на продажу жилья

Минздрав РФ: Вопрос о диагнозах, запрещающих продавать жилье, требует проработки
Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Вопрос появления списка диагнозов, запрещающих продавать жилье, требует детальной проработки и привлечения экспертного сообщества. Об этом заявил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов, передает ТАСС.

«Вопрос требует глубокой проработки с привлечением экспертного сообщества», — призвал он.

Ранее к министру здравоохранения Михаилу Мурашко обратились с предложением разработать перечень заболеваний, при которых проведение сделок с недвижимостью будет запрещено. Инициатива предполагает сделать обязательной проверку вменяемости продавца через запросы справок от психиатра, нарколога и иных специалистов, которые могут устанавливать диагнозы, включенные Минздравом в этот особый перечень, определить круг лиц, имеющих доступ к этим данным.

Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко, выступивший автором инициативы, в беседе с «Газетой.RU» обратил внимание на рост случаев злоупотреблений, когда после продажи квартиры прежний владелец обращается в суд с медицинскими документами, которые подтверждают, что на момент сделки у него якобы наблюдались психические расстройства или выраженные когнитивные нарушения. В итоге жилье возвращается к нему, а покупатель не может добиться компенсации из-за неплатежеспособности, вывода средств или уклонения от их уплаты.

Ранее сообщалось, что в Москве пожилая женщина продала квартиру и на год забаррикадировалась в ней. Перед заключением сделки покупательница предусмотрительно запросила у хозяйки справки от психиатра и нарколога, они подтвердили вменяемость продавца. Пенсионерка также уверила, что не находится под влиянием мошенников, хотя впоследствии заявила об обратном и подала в суд.

