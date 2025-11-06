В российском регионе перекрыли канал незаконной миграции

В Крыму задержали двух человек за организацию незаконной миграции

В Крыму задержали двух человек за организацию незаконной миграции. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, это 35-летний иностранный гражданин и 28-летняя россиянка, которая ранее занималась оформлением миграционных документов. Мужчина искал иностранцев, которым требовалась регистрация. Затем за вознаграждение они с сообщницей делали фиктивную постановку на учет в селе Новониколаевка, а также оформляли патенты для работы.

Возбуждено уголовное дело по статье 322.1 («Организация незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, совершенная группой лиц по предварительному сговору») УК РФ.

