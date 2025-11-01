Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:23, 1 ноября 2025Силовые структуры

Масштабная операция против мигрантов прошла в России. Несколько тысяч иностранцев выдворят из одного региона

Из РФ выдворят более 4,3 тыс. иностранцев после операции «Нелегал» в Подмосковье
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Более 4,3 тысячи мигрантов выдворят из России за совершение правонарушений на территории Московской области. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного управления МВД по итогам масштабного рейда «Нелегал».

Уточняется, что в ходе проведения оперативно-профилактической операции было пресечено 15 705 административных правонарушений и преступлений в сфере миграции. За нарушение режима пребывания в стране составлено более 10 тысяч административных протоколов. За незаконное осуществление трудовой деятельности — более 2,1 тысячи протоколов. Кроме того, сообщили в ведомстве, возбуждено 748 уголовных дел.

Кадр: Telegram-канал «Подмосковная полиция»

В Москве толпа мигрантов подралась лопатами

В столице завели уголовное дело после массовой драки иностранцев в ЖК «Прокшино». По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство»).

Инцидент произошел на улицах жилого квартала в Коммунарке. Сообщалось о трех пострадавших. Местные жители говорили, что они уворачивались от случайных атак и слышали крики на «непонятном языке». Участники драки кидались камнями, выбивали стекла на первых этажах домов.

Материалы по теме:
«Их отношение к стране только ухудшится» Детей мигрантов не возьмут в школы без знания русского. К чему это приведет?
«Их отношение к стране только ухудшится»Детей мигрантов не возьмут в школы без знания русского. К чему это приведет?
12 декабря 2024
«Рубить сук, на котором сидит экономика» Что на самом деле происходит с мигрантами в России и почему страна от них не откажется?
«Рубить сук, на котором сидит экономика»Что на самом деле происходит с мигрантами в России и почему страна от них не откажется?
23 июня 2025

Жительница ЖК рассказала подробности инцидента и сообщила о черном Mercedes без номеров, из которого «руководили» массовой дракой мигрантов. Ранее возле жилого комплекса прошла громкая сходка, а утром к месту прибыли подозрительные люди на машине без номеров — предположительно, это представители подрядных организаций застройщика или частные ремонтники, которые часто предлагают свои услуги мигрантам. Жители связали произошедшее с борьбой за клиентов. Территория ЖК не передана городу, и жители неоднократно направляли запросы в различные органы с просьбой ускорить установку видеонаблюдения в общественных пространствах.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Масштабная операция против мигрантов прошла в России. Несколько тысяч иностранцев выдворят из одного региона

    Британский каноист выложил секс-видео и поплатился за это

    Виновника резонансного ДТП вновь отказались брать под стражу в российском городе

    В Москве завершили расследование дела Митрошиной

    В Windows сломался «Диспетчер задач»

    Диетолог назвала вызывающие отеки продукты

    Иностранный лидер прибудет в США с визитом

    Появились подробности о пропавшей в стране Азии россиянке с психическим расстройством

    Удар ВКС России по позициям ВСУ у Красноармейска попал на видео

    Бикович заявил о шизофрении у современных женщин

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости