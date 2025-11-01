Масштабная операция против мигрантов прошла в России. Несколько тысяч иностранцев выдворят из одного региона

Из РФ выдворят более 4,3 тыс. иностранцев после операции «Нелегал» в Подмосковье

Более 4,3 тысячи мигрантов выдворят из России за совершение правонарушений на территории Московской области. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного управления МВД по итогам масштабного рейда «Нелегал».

Уточняется, что в ходе проведения оперативно-профилактической операции было пресечено 15 705 административных правонарушений и преступлений в сфере миграции. За нарушение режима пребывания в стране составлено более 10 тысяч административных протоколов. За незаконное осуществление трудовой деятельности — более 2,1 тысячи протоколов. Кроме того, сообщили в ведомстве, возбуждено 748 уголовных дел.

В Москве толпа мигрантов подралась лопатами

В столице завели уголовное дело после массовой драки иностранцев в ЖК «Прокшино». По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство»).

Инцидент произошел на улицах жилого квартала в Коммунарке. Сообщалось о трех пострадавших. Местные жители говорили, что они уворачивались от случайных атак и слышали крики на «непонятном языке». Участники драки кидались камнями, выбивали стекла на первых этажах домов.

Жительница ЖК рассказала подробности инцидента и сообщила о черном Mercedes без номеров, из которого «руководили» массовой дракой мигрантов. Ранее возле жилого комплекса прошла громкая сходка, а утром к месту прибыли подозрительные люди на машине без номеров — предположительно, это представители подрядных организаций застройщика или частные ремонтники, которые часто предлагают свои услуги мигрантам. Жители связали произошедшее с борьбой за клиентов. Территория ЖК не передана городу, и жители неоднократно направляли запросы в различные органы с просьбой ускорить установку видеонаблюдения в общественных пространствах.